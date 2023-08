Napoli | si rifiuta di pagare 3 euro al parcheggiatore abusivo e viene rapinato del cellulare

, Zielinskila Lazio e l'Arabia per restare aIn un calciomercato dettato dalle super potenze economiche, è bello assistere a una storia di pura passione e legame come quella tra ...Lloris, risalgono le quotazioni di Ronnow Non sarà in maglia biancoceleste, invece, il ... Secondo posto come piazzamento finale (pur lontanissimi da unche ha fatto un campionato a parte)...21:02 18 Agosto Lazio, Llorisi biancocelestiFulmine a ciel sereno per Maurizio Sarri. ... firma fino al 2026 per l'ex. 19:30 18 Agosto Roma, chiesto Lukaku in prestitoSecondo 'Sky Sport'...

Napoli: rapina automobilista che si rifiuta di pagare la sosta nel centro storico ilmattino.it

Si rifiuta di pagare tre euro ad un parcheggiatore abusivo e viene "punito" con una rapina . E' accaduto a Napoli. La vittima ha raccontato agli agenti ...Nella mattinata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, dopo una comunicazione dalla Sala Operativa, sono intervenuti in via Conte di Ruvo per la segnalazione di una rapina ai danni di ...