Napoli | Osimhen | “Era importante iniziare bene | contento per i due gol”

... con untra i 3 - 4 migliori attaccanti del mondo, non è una cosa da tutti i giorni. E ciò conforta in vista delle prossime gare perché il Frosinone ha tenuto testa a questoper oltre ...Frosinone -1 - 3 , su Twitter il giornalista Umberto Chiariello risponde ad alcune critiche arrivate da ... ' Sul rigor(ino) di Cajuste innanzitutto c'era fallo su. Olivera giallo ...Commenta per primo Signore e signori ecco ilcampione d'Italia. Pronti via e gli azzurri hanno ricominciato come avevano finito. Con una ...presentarsi con una doppietta il solito Victor

Due gol per ricominciare come meglio non si poteva questa stagione, ma anche un finale di gara tutto da ridere. Al termine di Frosinone-Napoli, infatti, Victor Osimhen si avvia verso gli… Leggi ...Il Napoli ha battuto ieri il Frosinone per la prima di campionato per 1-3 in trasferta. Victor Osimhen ha contribuito, come già fatto altre ...