(Di domenica 20 agosto 2023) Percosse, minacce, pedinamenti e citofonate in piena notte. Addirittura spari contro il balcone dove vive la sua ex e l?auto di quest?ultima data alle fiamme. Come la soglia della casa a...

Napoli: Giusy minacciata dall'ex, interviene la polizia ilmattino.it

Percosse, minacce, pedinamenti e citofonate in piena notte. Addirittura spari contro il balcone dove vive la sua ex e l’auto di quest’ultima data alle fiamme. Come la soglia della casa ...«Non voglio né posso morire, ho due figli e devo pensare a crescerli». Giusy V., 39 anni, di Secondigliano, madre di due ragazzi di 16 e 21 anni, risponde al telefono in una pausa lavorativa. «Ma non ...