Napoli | anche Lozano verso l’Arabia Saudita

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023) Le ultime sulla trattativa che potrebbe portare Hirvingall’Al-Alhy, club del. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Hirvingpotrebbe andare all’Al-Alhy in queste ultime settimane di calciomercato. Dopo il no di Zielinski il club arabo è pronto all’offerta monstre per l’esterno messicano. I 32 milioni di euro per el Chucky basterebbero ed avanzerebbero per appagare Aurelio De Laurentiis, ma bisognerà come sempre aspettare e, chiaramente verificare. Sono attesa novità già nei prossimi giorni.