Muore Lolita | l’orca simbolo della lotta animalista si spegne nella sua vasca

(Di domenica 20 agosto 2023) Niente da fare,non ha potuto vivere neanche un giorno da orca libera. Dopo decenni dida parte degli animalisti per liberarla dalla cattività, il mammifero è morto all’età di 57 anni, per sospetta insufficienza renale., soprannominata Tokitae o Toki, ha vissuto in pratica tutta la sua vita al Miami Seaquarium, in L'articolo proviene da Il Difforme.

'Nonostante abbia ricevuto le migliori cure mediche possibili - ha dichiarato Friends of Toki in una nota "è deceduta venerdì pomeriggio per quella che si ritiene essere un problema renale'. ...Secondo i dati forniti dagli attivisti per i diritti degli animali,, venduta nel 1970 al Miami Seaquarium per circa 20.000 dollari, era confinata in una piscina lunga circa 18 metri e profonda

