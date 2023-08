Moviola Udinese-Juve | l’episodio chiave del match

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023)arbitraledelvalido per la 1ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 1ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.DEL19? Rigore– Corner per Alex Sandro, la gira in area ma trova il tocco di mano di Ebosele. Rigore per lantus.