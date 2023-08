Moviola Inter-Monza | i gol di Lautaro Martinez regolari per gli… ex!

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023)ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la prima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Como, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Andrea Colombo voto 6.5. Tiene bene in mano la partita, anche con piglio deciso, pur perdendosi magari per strada qualche cartellino. Sul gol del vantaggio dell’posizionessima di Denzel Dumfries e poi a tenere in giococi pensa il fresco ex Danilo D’Ambrosio dietro di lui. Al quarto d’ora Marcus Thuram prova ad alzare il pallone in area, Roberto Gagliardini (altro ex) forse tocca di braccio ma è ...