Motomondiale | in Moto3 vince il turco Oncu

(Di domenica 20 agosto 2023) Sul podio Holgado e Sasaki in una gara decisa negli ultimi metri SPIELBERG (AUSTRIA) - IlDeniz(Ktm) con il tempo di 34'04"291 ha vinto il GP di Austria diprecedendo per soli 5 ...

Sul podio Holgado e Sasaki in una gara decisa negli ultimi metri SPIELBERG (AUSTRIA) - Il turco Deniz Oncu (Ktm) con il tempo di 34'04"291 ha vinto il GP di Austria diprecedendo per soli 5 millesimi lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm) al termine di un lungo testa a testa per gli ultimi due giri. Terzo il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna) a 119 millesimi. Fuori ...Il turco Deniz Oncu (Ktm) ha vinto il gran premio d'Austria di motociclismo, undicesima prova del campionato classe. Il secondo posto è stato conquistato dallo spagnolo Daniel Holgado (Ktm) e il terzo dal giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna). Nella classifica del Mondiale, Holgado è sempre leader con 26 punti ...Il Gran Premio d'Austria ha un piccolo primato assoluto : ha ospitato almeno una gara di ognuna delle categorie che hanno assegnato titoli del: 50, 80, 125, 250, 350, 500,, Moto2, ...

Sul podio Holgado e Sasaki in una gara decisa negli ultimi metri SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Il turco Deniz Oncu (Ktm) con il tempo di ...Seconda vittoria per il turco che ha approfittato della battaglia Holgado-Sasaki per beffarli entrambi, finale molto bello ...