MotoGP | un Bagnaia così non si era mai visto Perfetto nel travolgere “in partenza” Jorge Martin e Marco Bezzecchi

(Di domenica 20 agosto 2023) Due perentorie affermazioni lights-to-flag, transitando per primo sul traguardo in tutti i quarantadue giri percorsi tra la Sprint di sabato e il Gran Premio di domenica. Questo il riassunto del weekend austriaco di Francesco, che ha saputo raccogliere il massimo da un circuito dove si è sovente espresso bene e nel quale Ducati si è sempre trovata come il cacio sui maccheroni. Un fine settimanaanche, e soprattutto, nella logica del Mondiale. Pecco ha allungato prepotentemente nella classifica iridata, approfittando al meglio delle difficoltà in qualifica di. È proprio nel sabato mattina che affondano le radici delle sofferenze patite dai due rivali del piemontese nella rincorsa iridata. Se lo spagnolo non fosse partito dalla quarta fila, ...