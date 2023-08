MotoGp | Pecco Bagnaia trionfa in Austria Bezzecchi sul podio

(Di domenica 20 agosto 2023) Francescosu Ducati vinto il Gran Premio d’classe, sul Red Bull Ring allo Spielberg. Il campione del mondo in carica e leader della classifica ha preceduto al traguardo il sudafricano Brad Binder e Marco(Ducati VR46) . Quarto posto per Luca Marini, altro portacolori del Team VR46.

Bagnaia ha vinto il Gp d'Austria per la classe. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole position, ha mantenuto la leadership dall'inizio al termine della gara, infliggendo distacchi ...Bagnaia ha vinto il Gp d'Austria della. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole position, ha mantenuto il comando dall'inizio al termine della gara, infliggendo distacchi siderali ai ...14.45Austria, trionfo di Bagnaia Francesco Bagnaia completa il tris in Austria vincendo la gara ... Gara sempre in testa per ''. Solo Binder tiene il ritmo, ma cede decimi giro dopo giro e ...

GP Austria, pole di Bagnaia. 2° Vinales, 6° Marini Sky Sport

Pecco trionfa in Austria e bissa il successo ottenuto a Silverstone due settimane prima. Dietro di lui un Binder constante e solido e poi Bezzecchi che torna sul podio. Bagnaia parte bene confermandos ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Il campione del mondo, Pecco Bagnaia, con il tempo di 42'23"315, ha vinto il GP di Austria di MotoGP. Secondo, a oltre 5 ...