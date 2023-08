MotoGP oggi | GP Austria 2023 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di domenica 20 agosto 2023), domenica 20 agosto, assisteremo al decimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista di Spielberg, in, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati in cui avere un buon bilanciamento tra frenata e accelerazione sarà fondamentale. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare anche il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme. Francesco Bagnaia, in pole-position e trionfatore della Sprint Race indi ieri, ha dato segnali di grande vitalità. Pecco non vuol lasciare nulla agli avversari e vuole chiudere il cerchio, realizzando l’en plein. Spetterà a Marco Bezzecchi, Jorge Martin e alla truppa KTM e Aprilia rovinare la festa al piemontese, tenendo conto anche di quanto riusciranno a fare Honda e Yamaha. Il GP d’, decimo ...

GP Austria: tutte le emozioni della Sprint Race e delle qualifiche La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROME, AUG 19 - Ducati's reigning world champ Francesco 'Pecco' Bagnaia on Saturday won the MotoGP sprint race ahead of the Austrian grand prix Sunday. The Turin rider, who is leading the ...Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Sky e in streaming su NOW, torna la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a ...