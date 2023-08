MotoGP | Marc Marquez | “Difficile affrontare le gare con questo approccio Bene essere arrivati al traguardo”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)è finalmente riuscito a portare a termine una gara della domenica e si è preso la dodicesima posizione: per lo spagnolo sono i primi punti ottenuti in una gara lunga in2023 eracconta sulle tante difficoltà avute dal Cabroncito in questa stagione. Undiverso, più conservativo, più cauto e meno rischioso per preservare anche la sua salute.il suo commento dopo il Gran Premio d’Austria: “Sì, sembra uno scherzo, ma sono davvero i primi punti della domenica di quest’anno. La situazione è facile da spie. Mi sono avvicinato a questa gara con una mentalità diversa. La mia strategia è stata effettivamente simile in Inghilterra, ma lì sono effettivamente caduto a causa di un incidente durante la gara. Lì non ho superato il ...