MotoGP | la Ducati 2023 sembra progettata da Bagnaia stesso! È cucita perfettamente sul suo stile di guida

(Di domenica 20 agosto 2023) Laè la moto migliore della. Nessun dubbio al riguardo. Anche oggi, a Spielberg, abbiamo visto quattro Desmosedici attestarsi nelle prime cinque posizioni. Se guardiamo alla classifica del Mondiale, la situazione è affine. Ci sono cinque piloti di Borgo Panigale nella top-six! Il solo intruso, sia nel GP odierno che nella graduatoria iridata, è Brad Binder. Il sudafricano della KTM sta “dominando” la scena tra gli “altri”, ovvero fra coloro i quali sono dotati di un mezzo differente da quello preponderante. Contemporaneamente, fra gli ottosti c’è chi spicca sui sette rimanenti. Parliamo di Francesco, l’unico capace dire lanel modo in cui la stando, ovvero il più efficace in assoluto. Qual è il segreto di Pecco, Campione ...

SPIELBERG - Con l'ennesima vittoria stagionale in bacheca e un bis sempre meno lontano, Pecco Bagnaia può esultare al Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il quinto sigillo del 2023 per il campione in car ...Francesco Bagnaia si conferma padrone del Moto Gp in Austria. Con un'eccezionale gara il campione del mondo della Ducati sigla una vittoria che gli permette di ampliare il suo vantaggio mondiale.