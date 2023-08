MotoGP | Jorge Martin sconterà un long lap penalty in gara | che cosa è successo a Spielberg

(Di domenica 20 agosto 2023) Una penalità a scoppio ritardato? Forse sì. Dopo diverse ore dal termine della Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di, i Commissari disono intervenuti per sanzionare la condotta dello spagnolo. L’iberico, infatti, si era infilato all’interno di curva-1, poco dopo il via, colpendo il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e nei fatti innescando una carambola che ha coinvolto anche lo sfortunato Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Enea Bastianini e Maverick Vinales. La decisione degli Stewards è stata la seguente: guida irresponsabile. Per Zarco, Bezzecchi e Oliveira la Sprint è finita quasi prima ancora di cominciare, mentre Bastianini, Vinales e Quartararo sono riusciti a proseguire, con il pilota dell’Aprilia capace anche di andare a punti (ottavo). Ironia ...

...scritta della domenica della classeimpegnata in Austria al Red Bull Ring. Francesco Bagnaia partirà dalla pole position e ieri ha già vinto d'autorità la Sprint davanti a Brad Binder.......dellanel 2024 e sarà in sella alla moto che è l'oggetto del desiderio di tutti i piloti. Il campione del mondo in Moto2 nel 2017, infatti, prenderà il posto di Johann Zarco al fianco di...Penalità sacrosantaMartin è stato punito con un long lap penalty per guida irresponsabile . I Commissari dopo diverse ore hanno sanzionato il pilota Ducati Pramac, che al via della Sprint del Gran Premio d'Austria ...

MotoGP, ULTIM'ORA - Gli Steward puniscono Jorge Martin con un Long Lap GPOne.com

Ottima prestazione anche di Jorge Martin che ha avuto una giornata complicata: partito 12^ ha cercato di recuperare quante più posizioni possibili al via andando però a scontrarsi con Quartararo e ...Alle ore 14.00 odierne prenderà il via la gara di MotoGP del Gran Premio d’Austria valido per il Motomondiale, giunto al decimo dei venti round che compongono la contesa per il titolo 2023. Si può aff ...