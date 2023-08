MotoGP in tv | orari GP Austria 2023 | programma gara | streaming | palinsesto TV8 e Sky | diretta e differite

(Di domenica 20 agosto 2023) Dopo aver conquistato la pole position ed il successo nella Sprint, Francesco Bagnaia vuole chiudere in bellezza il weekend al Red Bull Ring di Spielberg partendo con i favori del pronostico al via del Gran Premio d’, valido come decimo round stagionale del Mondiale. Pecco scatterà davanti a tutti in griglia e avrà la possibilità di allungare ulteriormente in testa al campionato. LALIVE DI WARM-UP EDIALLE 9.45 E ALLE 14.00 Il campione del mondo 2022 ha infatti un margine di 46 punti su Jorge Martin e 59 su Marco Bezzecchi, costretti a rimontare oggi rispettivamente dalla dodicesima e dalla settima posizione sullo schieramento. I principali avversari del torinese per la vittoria di tappa rispondono probabilmente al nome di Brad Binder (2° nella ...

Bagnaia, dopo aver vinto la Sprint Race davanti a Binder e Martin, cerca altri punti preziosi per il Mondiale. Bez cerca il riscatto dopo la caduta alla prima ...Lafa tappa in Austria per le gare delle sue tre categorie, mentre gli occhi sono anche puntati su Budapest, dove sono in corso i Mondiali di atletica. Il tennis chiude la sua settimana con le ...oggiAustria 2023 su TV8 Oggi Domenica 20 agosto Ore 13.00: gara 1 " Moto E Ore 13.15: gara 2 " Moto E Ore 14.15: gara Moto3 Ore 15.30: gara Moto2 Ore 17.15: gara...

La griglia di partenza del GP Austria di MotoGP 2023 Fanpage.it

Come seguire, live in tv su Sky Sport MotoGP e in streaming la nona gara della stagione da Spielberg, in diretta anche su Tuttosport.com ...Pecco Bagnaia, con il tempo di 1'28"539, ha conquistato la pole position nella Sprint Race e nel GP di Austria. Per lui è la 16esima pole in carriera. Secondo posto per uno scatenato Maverick Vinales… ...