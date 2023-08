MotoGp Gp Austria 2023 | Marini | “Oggi potevamo puntare al podio E’ stato comunque un bel weekend

(Di domenica 20 agosto 2023) Lucaè andato vicinissimo a centrare ilnella rimonta a Spielberg da lui fondata nella gara. Il pilota italiano ha chiuso quarto dietro a Marco Bezzecchi che ha approfittato prima dei momenti di sbandamento di Alex Marquez.è arrivato dopo, non riuscendo poi a lanciarsi alla caccia di Bezzecchi. Lo stessoha parlato dopo il Gran Premio a Sky Sport: “E’un bellissimosi poteva fare ancora qualcosa di meglio. Venerdì in FP2 abbiamo provato due moto diverse, in FP3 altre due diverse, quest’anno riesco a partire sempre abbastanza bene in griglia. Alex era un po’ in difficoltà con la gomma dietro e anche io, ma riuscivo a staccare forte, un po’ meglio di lui“. SportFace.

Un fenomenale Pecco Bagnaia domina al Red Bull Ring e vince il GP d', chiudendo davanti alla Ktm di Binder e a un super Bezzecchi. Il campione del mondo allunga ... Latorna in pista il ...Il Gp d'Austri a ha visto un Brad Binder che ad un certo punto ha deciso di mettersi dietro a Bagnaia e senza provarci chiudere al secondo posto. Impossibile mantenere alla lunga il passo del pilota ...Lo ha affermato il sudafricano Brad Binder (Ktm), secondo al termine del GP di. "Per noi è stata una giornata fantastica ma Pecco è stato un fenomeno. Perfetto. Non ho potuto stargli vicino. ...

SPIELBERG - Con l'ennesima vittoria stagionale in bacheca e un bis sempre meno lontano, Pecco Bagnaia può esultare al Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il quinto sigillo del 2023 per il campione in car ...Benvenuto gli sport auto moto Motociclette Dopo aver vinto la gara sprint di sabato, il pilota italiano ha realizzato la doppietta in Austria vincendo il ...