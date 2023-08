MotoGP | GP Austria 2023 Francesco Bagnaia alla carica! Oggi l’opportunità di allungare su Jorge Martin e Marco Bezzecchi

(Di domenica 20 agosto 2023) Alle ore 14.00 odierne prenderà il via la gara didel Gran Premio d’valido per il Motomondiale, giunto al decimo dei venti round che compongono la contesa per il titolo. Si può affermare che il tavolo sia apparecchiato affinchépossa mettere ancora più luce fra sé e gli inseguitori nella classifica iridata. Il ventiseienne piemontese, dominatore incontrastato della Sprint, si propone come il favorito assoluto per il successo di. Ieri Pecco non ha avuto rivali. Se nel pomeriggio dovesse nuovamente contornarsi lo schema generatosi nella competizione dimezzata di ieri, sarà difficilissimo stargli davanti sul traguardo. Lo “schema” a cui si fa riferimento è quello preferito dal Campione del Mondo in carica, ovvero quello di restare in testa ...

Lo spagnolo lo sconterà la pena, irrogatagli dall'organizzazione del Gp d', nella gara di domani per l'incidente a Curva 1 dopo pochi istanti dalla partenza della Sprint Race .... per usare un eufemismo, per Marco Bezzecchi è arrivata una dichiarazione importante da parte non di uno qualunque nel mondo della, ossia Valentino Rossi . L'ex pilota ha parlato della Sprint ......Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky a margine della Sprint Race del Gran Premio d'. Il ...post Sprint Race del Red Bull Ring davanti alle telecamere degli studi itineranti di Sky Sport

Bagnaia vince la Sprint. 2° Binder, cade Bezzecchi Sky Sport

Oggi, domenica 20 agosto, assisteremo al decimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sulla pista di Spielberg, in Austria, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati in cui avere un buon ...(ANSA) - ROME, AUG 19 - Ducati's reigning world champ Francesco 'Pecco' Bagnaia on Saturday won the MotoGP sprint race ahead of the Austrian grand prix Sunday. The Turin rider, who is leading the ...