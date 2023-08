MotoGP | Fabio Quartararo si arrende | “Bagnaia sembra Verstappen | non vedo nessuno più veloce di lui”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Ottava posizione pernella gara della domenica del Gran Premio d’Austria, la decima tappa della stagione 2023 del Motomondiale. Un discreto risultato per il francese che è apparso in crescita a Spielberg dopo grandi difficoltà prima della sosta estiva con la sua Yamaha. Questa la sua analisi sulla giornata odierna: “Sono contento di quello che ho ottenuto. All’inizio della gara il mio grip era estremamente debole, ho perso alcune posizioni e commesso errori. Poi ho dovuto recuperare e ho distrutto la mia gomma. Ho dato tutto e ne sono felice“. Sulla difficoltà di entrare in una nuova dimensione: “È difficile. Non ero molto motivato nella prima fase di questo Mondiale. Ho lottato per il Mondiale tre anni di fila, poi all’improvviso solo per i punti. Ovviamente la motivazione non c’era davvero. Ma ho dovuto accettare la situazione, ho ...