MotoGp d’Austria | Pecco Bagnaia trionfa con la Ducati

(Di domenica 20 agosto 2023) Vienna –vince il Gp dell’Austria 2023. Il pilota della, campione del mondoe leader della classifica iridata,oggi completando il weekend perfetto dopo il successo di ieri nella gara sprint., alla quinta vittoria stagionale, precede la Ktm del sudafricano Brad Binder e ladi Marzo Bezzecchi, terzo davanti al compagno di team Luca Marini., al 50esimo piazzamento sul podio in carriera, prende ulteriormente il largo in classifica generale. Il campione del mondo sale a 251 punti, 62 in più di Jorge Martin, secondo. Incalza Bezzecchi è terzo a 68 punti dalla vetta. MOTO 2 E MOTO 3 Celestino Vietti (Fantic Motor) vince il Gpnella classe Moto2 precedendo lo spagnolo Pedro ...

