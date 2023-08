MotoGP | Brad Binder | “Bagnaia di un altro livello | non avevo trazione”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Dopo il secondo posto della Sprint Race di ieri a Spielberg (Austria), il sudafricanosi è dovuto accontentare nuovamente della piazza d’onore nel Gran Premio domenicale. Ancora una volta Francesco, su Ducati, si è rivelato di unpianeta rispetto alla concorrenza. Ha cercatodi mettere pressione nelle prime tornate a Pecco, ma poi con una costanza di rendimento incredibile il pilota piemontese ha preso un margine incolmabile e per l’alfiere della Casa austriaca non c’è stato molto da fare. Bene, per lui, comunque aver incamerato 20 punti nella classifica del campionato piloti, mettendo nel mirino la seconda e terza piazza dello spagnolo Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, quest’ultimo giunto terzo in Stiria. “Un po’ comefatto ieri ho cercato di ...