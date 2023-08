MotoGp | Binder Contento per il secondo podio di fila

(Di domenica 20 agosto 2023) Per il sudafricano Bagnaia è stato un fenomeno SPIELBERG (AUSTRIA) - "Sapevo già da ieri che ci mancava trazione, ho provato a tenere il passo di Pecco ma poi il grip mi ha salutato e ho dovuto usare la testa. Dobbiamo lavorare su aderenza e accelerazione. Sono, però, per il

L'obiettivo è quello di cantare la Marsigliese sul gradino più alto del podio insieme a Paolo Campinoti' FOTOGALLERY %s Foto rimanentirinnova con KTM, idea Pramac per Morbidelli...Classifica Piloti2023 dopo il GP d'Austria POS. PILOTA MOTO PUNTI 1 Francesco Bagnaia Ducati 251 2 Jorge Martin Ducati 189 3 Marco Bezzecchi Ducati 183 4 BradKTM 160 5 Johann Zarco Ducati 125 6 Luca ...Discorso diverso per la zona nobile della classifica, con Bagnaia che taglia per primo il traguardo dopo una gara dominata e con un vantaggio di 5 secondi su, ancora una volta 2°. 1°, ...

68 su Bezzecchi e 91 su Brad Binder. Ecco cosa ha detto il piemontese ai microfoni di Sky Sport. Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023 “Per la gara avevamo in mente ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP. Una gara perfetta per il campione del mondo della Ducati, al quinto successo stagionale. Secondo, a oltre 5 ...