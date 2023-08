MotoGp | Binder ' Contento per il secondo podio di fila'

Lo ha affermato il sudafricano Brad(Ktm), secondo al termine del GP di Austria. "Per noi è stata una giornata fantastica ma Pecco è stato un fenomeno. Perfetto. Non ho potuto stargli vicino. ...Successo di Pecco Bagnaia su Ducati in Austria davanti alla Ktm die alle Desmosedici VR46 di Bez e ...È la terza della sua stagionedopo quelle in Portogallo e al Mugello. Il pilota Ducati si mette subito al comando, piega la resistenza della Ktm di Brade trionfa in solitaria al ...

68 su Bezzecchi e 91 su Brad Binder. Ecco cosa ha detto il piemontese ai microfoni di Sky Sport. Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023 “Per la gara avevamo in mente ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP. Una gara perfetta per il campione del mondo della Ducati, al quinto successo stagionale. Secondo, a oltre 5 ...