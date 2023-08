MotoGP | Bagnaia vince da dominatore il GP d’Austria e vola via nel Mondiale! 3° Bezzecchi | 4° Marini

(Di domenica 20 agosto 2023) Francescobissa il successo dell’anno scorso e completa un weekend semplicemente perfetto al Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio2023, decimo round stagionale del Mondiale. Dopo la pole position ed il primo posto nella Sprint del sabato, Pecco ha infatti dominato la gara lunga domenicale conservando la leadership dalla prima all’ultima tornata e siglando anche il giro più veloce. Il campione del mondo in carica raggiunge quota 26 vittorie in carriera nel Motomondiale (16 nella classe regina, 5 nel 2023) e piazza un allungo molto importante in testa al campionato, facendo un passo avanti significativo verso il secondo titolo iridato consecutivo. Una superiorità schiacciante da parte del torinese, che ha rifilato distacchi abissali ai competitor precedendo sul podio la KTM del sudafricano Brad ...

