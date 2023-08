(Di domenica 20 agosto 2023) Calato il sipario su-2 del GP d’Olanda, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MX2 2023, minima cilindrata del. Sul tracciato dii centauri sono stati costretti agli straordinari, sul classico “sabbione” olandese caratterizzato da canali dalla profondità mutevole e assai insidiosi. Alla fine della fiera ha vinto il giovane belgache, pur cadendo nella fase centrale della manche, è riuscito a imporsi con la sua Husqvarna con un margine di vantaggio di 4.503 e di 5.663 sui connazionali Liam Everts (KTM) e Jago Geerts (Yamaha), rientrato in questo round dopo l’infortunio in Finlandia. Un duello magnifico tra Everts e Geeers, con quest’ultimo che nella tornata finale sembrava aver avuto la meglio, ma la reazione dell’alfiere della KTM è stata ...

Si prosegue con le repliche del tiro a volo e alle 16:00 la diretta di Gara 2 del Mondialedidal circuito di Arnhem nei Paesi Bassi. Telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. A ...... Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 15:00 Beach Volley SemiFinale Femminile replica Vienna (AUT) Fantasia/Pisani ore 16:00: MondialeGara 1 - Svezia (diretta) da Uddevalla [Svezia] ...La gara diera valida per il campionato Nord Est categoriaDa valutare l'ipotesi del guasto tecnico. Come riportato dalla Gazzetta di Mantova , Andrea Simeon era laureato in ingegneria ...

Motocross MX2, Andrea Adamo è quinto in gara-2 ad Arnhem. Vittoria di Lucas Coenen OA Sport

Simon Laengenfelder prosegue nel suo buon momento di forma e si aggiudica la prima manche del Gran Premio d’Olanda, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MX2 2023. Sul tracciato di ...Il Motocross oggi dà spettacolo sulla sabbia di Arnhem, la nuova sede del GP d’Olanda. E’ la sedicesima delle diciannove tappe del Mondiale, viatico importante per il destino di Andrea Adamo. Il ...