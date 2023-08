Moto3 | risultati e ordine di arrivo GP Austria 2023 | al Red Bull Ring vince Oncu davanti a Holgado

(Di domenica 20 agosto 2023) Denizil Gran Premio d’di. Sul circuito del Red, il turco, partito dalla terza posizione in griglia, riesce a prevalere sul leader del Mondiale Daniele su Ayumu Sasaki. Non ariva al traguardo Jaume Masia, quindi aumenta ulteriormente il vantaggio sunella generale sugli inseguitori. Due gli azzurri in top-10: Riccardo Rossi in sesta posizione e Stefano Nepa in decima.DI1. Deniz2. Daniel3. Ayumu Sasaki 4. Collin Veijer 5. Ivan Ortolà6. Riccardo Rossi 7. Ryusei Yamanaka 8. Diogo Moreira 9. David Munoz10. Stefano Nepa SportFace.

A sorpresa è di Collin Veijer la pole position in. Il pilota olandese del team Intact GP ... Questa la griglia di partenza, sulla base deimaturati in qualifica: PRIMA FILA 1. Colin ...Diciott'anni, olandese, primo anno nel mondiale di Moto 3, primo olandese a conquistare la pole position nella categoria. Collin Veijer è la sorpresa del giorno, capace di mettere in ombra persino il ...delle qualifiche Il pilota Ducati si è piazzato davanti a Viñales (Aprilia) e Brad ...velocità) L'INGRESSO NEL MOTOMONDIALE " Il pilota classe '97 esordisce nel 2013 nel campionato di...

MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Austria 2023: Enea Bastianini davanti a tutti, in top ten Bezzecchi e Bagnaia OA Sport

Il turco beffa i due rivali all'ultima curva, lo spagnolo resta saldamente leader del Mondiale ...Si parte alle 11 con la gara della Moto3 e l'olandese Veijer in pole per la prima volta nella sua carriera. A seguire, alle 12.15, la Moto2: Acosta scatta davanti a tutti in Austria, Vietti in terza ...