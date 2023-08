Moto2 | Celestino Vietti risorge a Spielberg davanti ad Acosta 6° Arbolino

(Di domenica 20 agosto 2023) Un digiuno che finisce.(Austria), sede del decimo round del Mondiale 2023 di. Sul circuito in Stiria il centauro italiano del Fantic Racing ha regalato il primo successo a questa squadra nella categoria e soprattutto posto fine a un periodo molto negativo, ricordando il suo ultimo successo nella media cilindrata a Barcellona dell’anno scorso. E’ stata una gara in rimonta perche ha saputo venir fuori alla distanza e “incornare” il leader della classifica mondiale, Pedro. Mettendo in fila una serie di giri molto veloci, il pilota nostrano si è imposto con un margine di 1.435 sull’iberico (Red Bull KTM Ajo) e 5.189 sul giapponese Ai Ogura (IDEMISTU Honda Team Asia). Non è andata altrettanto bene a Tony ...

... CLASSEAnno Circuito Pilota Naz. 2020 Spielberg Marco Bezzecchi (Kalex) ITA 2021 Spielberg ... 2020 SpielbergVietti (KTM) ITA 2021 Spielberg Pedro Acosta (KTM) SPA ALBO D'ORO GP D'...Pole position di prepotenza per Pedro Acosta in. Il fuoriclasse spagnolo su Kalex, batte tutti nonostante una caduta nel primo tentativo. Alle sue spalle Ai Ogura , e il nostro...Vietti in prima fila Meglio del milanese ha fatto il piemontese della Fantic,Vietti , tornato protagonista dopo tante prestazioni in ombra. Per la seconda volta quest'anno ha centrato la ...

Moto2, Celestino Vietti risorge a Spielberg davanti ad Acosta. 6 ... OA Sport

Vietti autore di una gara splendida a Spielberg, vince davanti ad Acosta (che allunga su Arbolino in classifica) e Ogura. In Moto3 gran vittoria di Oncu ...Celestino Vietti (Fantic) ha vinto il gran premio d'Austria classe Moto2. Il pilota piemontese ha preceduto lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm), leader della classifica mondiale, secondo al traguardo, e il ...