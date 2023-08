Morto Ron Chepas Jones | l’attore star di “This is us” aveva 66 anni

L'attore statunitenseCephas Jones, vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato William Hill nella serie tv di grande successo "This Is Us", èall'età di 66 anni. Il manager dell'attore, Dan Spilo, ha ......Hill nella serie tv di grande successo L'attore statunitenseCephas Jones, vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato William Hill nella serie tv di grande successo "This Is Us", è......da tempo di "un problema polmonare" L'attore statunitenseCephas Jones, vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato William Hill nella serie tv di grande successo "This Is Us", èall'...

È morto Ron Cephas-Jones, attore di "This Is Us": tanto teatro e poi 2 Emmy con la serie Nbc RaiNews

Ron Cephas Jones è morto all'età di 66 anni, l'annuncio arriva da moltissimi colleghi che pubblicano messaggi di cordoglio dopo aver saputo della morte ...Ron Cephas Jones, vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato William Hill nella serie tv di grande successo “This Is Us”, è morto all’età di 66 anni. A dare il triste annuncio è stato il manag ...