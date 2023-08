Morto Ron Cephas Jones | star della serie tv This Is Us

Leggi Anche Addio a Mark Margolis,l'attore star di 'Breaking Bad' e 'Better call Saul' 'La bellezza interiore e l'anima dierano evidenti al vasto pubblico dalla sua performance vincitrice di più Emmy in This is Us. Lascia ...È scomparso alla sola età di 66 anni per una malattia polmonare ostruttiva cronica,Cephas - Jones , attore protagonista della nota serie "This Is Us". A darne notizia il suo manager, Dan Spillo con un comunicato alla rivista People. " Dan se n'è andato a causa di un problema ...L'attore statunitenseCephas Jones èall'età di 66 anni. Era popolare principalmente per aver interpretato William Hill " padre biologico di uno dei protagonisti, Randall - nella serie tv di grande successo This ...

Morto Ron Cephas Jones, star di ‘This is us’ la Repubblica

E' morto a 66 anni Ron Cephas Jones, star dell'acclamata serie tv " This Is Us ", vincitore di due Emmy Awards. Come ha spiegato il suo manager Dan Spilo, l'amato e pluripremiato attore è deceduto a ...Morto per una polmonite ostruttiva cronica l'attore Ron Cephas-Jones, protagonista dell'acclamata serie "This Is Us". Aveva 66 anni ...