Morto il boss di Licata Giuseppe Lauria. Era stato scarcerato per motivi di salute

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 agosto 2023) Giovanni, 83 anni, ritenuto il “capo della famiglia mafiosa di” – così venne definito quando, il 2 febbraio del 2021, i carabinieri realizzarono l’operazione antimafia “Xydi” – èverosimilmente a causa di un infarto. L’anziano èritrovato, stamani, da alcuni familiari che non riuscivano a contattarlo e si sono recati nella sua abitazione. Giovanniera, dopo essererecluso al carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, nel marzo del 2020: gli vennero concessi i domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a causa dell’età avanzata. Secondo quanto emerse dall’inchiesta antimafia “Xydi” della Dda di Palermo, l’ormai ex avvocato Angela Porcello, informava – come ...