Morto Carlo Mazzone | quelle 4 partite al Napoli | «Manco San Gennaro li può salvare»

(Di domenica 20 agosto 2023) Un Ferguson da bar, anche se non ha coppe in bacheca, che si porta dietro l?animosità delle carte da gioco applicata al pallone e il fumo delle sigarette che lo avvolge come nuvole da...

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Nel giorno in cui il calcio italiano piange la scomparsa diMazzone ,all'età di 86 anni , anche Pep Guardiola dedica un pensiero al suo ex tecnico ai tempi del ...AGI/Vista - Èa 86 anniMazzone, ex calciatore ed ex allenatore. Ecco l'ultimo video pubblicato sui social in cui si vede un Mazzone che bacia il nipote. / Twitter MazzoneROMA - Il mondo del calcio piange la scomparsa diMazzone . L'ex tecnico della Roma , èall'età di 86 anni. Ha guidato il club giallorosso dal 1993 al 1996. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo ...

E' morto Carlo Mazzone: l'ex allenatore aveva 86 anni Goal.com

LAZIO CORDOGLIO MORTE CARLO MAZZONE - La Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone con un comunicato ufficiale ...È morto a 86 anni Carlo Mazzone, ex calciatore ed ex allenatore. Ecco l'ultimo video pubblicato sui social in cui si vede un Mazzone che bacia il nipote. / Twitter Mazzone (Alexander Jakhnagiev) ...