Morte Mazzone | Infantino | “Un personaggio inarrivabile Il calcio piange un uomo vero e genuino”

(Di domenica 20 agosto 2023) Continuano i messaggi di cordoglio nei confronti di Carlo, scomparso ieri a 86 anni. “Sei stato un grande, un. Non sussurravi: urlavi, perchè il tuo messaggio fosse forte e chiaro, anche quando correvi sotto le curve dei tifosi avversari. Hai allenato i più grandi – da Totti a Baggio, da Pirlo a Guardiola – e dai più grandi sei stato amato e rispettato. Ilun. Ahò (come dicevi tu…), buon secondo tempo Carletto”. Così il presidente della Fifa, Giannilo ricorda sul suo profilo Instragram. SportFace.

Il mondo del calcio è ancora in lacrime per ladi Carlo, una delle ultime icone di un calcio d'altri tempi, amato nella sua Roma ma anche in ogni angolo d'Italia in cui ha insegnato. ...Ebbene, quando si dice il destino beffardo: un'ora dopo l'agenzia che informava delladi, ieri un secondo lancio ci ha annunciato la scomparsa, a 76 anni, proprio di Scorsa. Difficile ...Ebbene sì,detiene ancora oggi il record di presenze come allenatore nella massima serie ... che da casa o sugli spalti vive ogni partita come se fosse una questione di vita o diper cui, ...

E' morto Carlo Mazzone, l'allenatore aveva 86 anni Adnkronos

Addio Mazzone, dietro la maglietta indossata da Pep Guardiola c’è pure un’altra storia, quella raccontata dal nipote Alessio Lancianese. Il mondo del calcio è ancora in lacrime per la morte di Carlo ...Da Baggio a Guardiola, tra Pirlo e Giannini, la Roma e Ascoli: ecco perché dovreste recuperare il documentario Come Un Padre per ricordare Carlo Mazzone ...