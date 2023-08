Morta nel lago di Garda cercando di salvare il fratello | il cordoglio di Zaia

Leggi su lopinionista

(Di domenica 20 agosto 2023) VENEZIA – “Il Veneto piange Anna Lorenzi, 20enne veronese,neldidiilquindicenne che stava annaspando in mezzo alle acque. La sorella avrebbe quindi tentato di salvarlo ma si sarebbe inabissata scomparendo nel. Immediata la chiamata alla guardia costiera, che ha trovato Anna e ha provato a rianimarla, inutilmente; nel frattempo ilera stato tratto a riva ed è salvo. Ai familiari di Anna, che non ha esitato a mettere a rischio la propria vita perquella altrui, un pensiero di vicinanza a nome di tutti i veneti”. Queste le parole diespresse sui social dal presidente della Regione Veneto, Luca, in merito alla scomparsa ...