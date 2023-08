Morta in un incendio Nicoletta | l' asinella simbolo della lotta per l' ambiente

Leggi su agi

(Di domenica 20 agosto 2023) AGI - Ènel rogostalla in cui viveva con i quattro figli, l'diventataper la tutela dell'in Basilicata. Il rogo che bella notte tra sabato e domenica ha distrutto una fattoria nelle campagne di contrada Ceramello a Montalbano Jonico ha ucciso diversi animali e tra questi l'asina con cui Vincenzo Castellucci, impegnato in molte manifestazioni in difesa del territorio, aveva condotto la "marcia dei 100mila di Scanzano" contro la costruzione nell'area del deposito di scorie nucleari. Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2018era stata rubata con i suoi figli Salvatore,Junior, Mario e Ines - tutti morti nel rogo - dalla stalla di ...