Monterey Car Week - The Quail | il car show che non c' è in Europa

(Di domenica 20 agosto 2023) Lamborghini, Maserati, Pagani, Pininfarina, Bentley, Bugatti, McLaren, Rimac, Rolls-Royce, ma anche Kia e piccole aziende come Hispano Suiza, Czinger e Velocity: tutti hanno scelto il TheMotorsports Gathering per la presentazione delle loro ultime novità o semplicemente per farsi conoscere. Qualsiasi cosa venga presentata qui si trasforma in un oggetto del desiderio. Per entrare serve vincere alla lotteria. I classici saloni? Sono format passati, vecchi, stantii, incapaci di catturare l'interesse del grande pubblico, almeno secondo chi ha deciso di esporre qui le proprie auto. Inafferma Stephan Winkelmann, ceo della Lamborghini i saloni dell'auto sono inesistenti e noi siamo sempre alla ricerca di opportunità e di piattaforme per presentare le nostre vetture in America. Tranne Goodwood non vedo niente di appropriato. Winkelmann che a ...

ROMA " La California è uno dei principali mercati per le vetture di lusso italiane e Maserati ha scelto le elitarie atmosfere dellaWeek, per introdurre la nuova MCXtrema; "belva" senza compromessi non omologata per uso stradale dove i 740 cavalli di potenza e l'evoluta aerodinamica, trovano ideale complemento nel ...Motor Tech News I taxi autonomi di Cruise e l'incidente di San Francisco Italpress Motor Tech Maserati presenta allaWeek la "belva" MCXtrema Motor Tech Pneumatici 4 stagioni: come sono fatti e perché si adattano a tutte le condizioni Motor Tech News Lime e U. I. C. I. per una mobilità più accessibile ...A fare da cornice all'incanto ci ha pensato l'esclusivoWeek 2023, che ogni anno raduna in California il meglio del collezionismo mondiale. Con il risultato messo a segno, questa diventa ...

Monterey Car Week, ecco tutte le novità 2024 - News Automoto.it

Per entrare serve vincere una lotteria, ma lo spettacolo è davvero unico: qui si può vedere di tutto, dalle hypercar più blasonate alle concept che anticipano i modelli del futuro ...ROMA – La California è uno dei principali mercati per le vetture di lusso italiane e Maserati ha scelto le elitarie atmosfere della Monterey Car Week, per introdurre la nuova MCXtrema; “belva” senza ...