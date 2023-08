Mondiali | niente miracolo per Jacobs | eliminato nella semifinale dei 100

Potevo starmene a casa ma se ho deciso di partecipare aiera perché volevo metterci la faccia e non ho paura delle sconfitte. So che questo non è il mio livello. 100 aidi Budapest. ...Nella gara che ha aperto la sessione serale di domenica 20 agosto deidi atletica leggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto, Marcell Jacobs non è riuscito a staccare il pass per la finale dei 100 metri. L'azzurro ha infatti ...atletica Budapest oggi 20 agosto diretta live: delusione Jacobs,finale per ...

Mondiali: niente finale dei 100 metri per Jacobs Sky Sport

Il campione olimpico migliora rispetto alla batteria di sabato ma non riesce ad entrare nella finalissima dei 100 metri piani dei mondiali di Budapest. Comunque buoni passi avanti per l'azzurro, che p ...Il bicampione olimpico, arrivato a Budapest dopo una stagione tormentata, ha chiuso quinto nella sua semifinale dei 100 con 10''05: "Stare tanto tempo senza gareggiare e poi fare il Mondiale è dura" ...