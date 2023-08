Mondiali femminili | trionfa la Spagna | Inghilterra piegata 1-0 in finale

La Spagna sale per la prima volta sul tetto del mondo del calcio femminile . La nazionale allenata da Jorge Vilda ha infatti superato per 1 - 0 l'Inghilterra nella finale della nona edizione del ...Decisivo il gol di Olga Carmona nel primo tempo La Spagna vince idi calcio2023. All'Olympic Stadium di Sydney la selezione iberica, campione del mondo per la prima volta, batte l'Inghilterra per 1 - 0 con un gol di Olga Carmona, a segno al 29'.La nazionale iberica, guidata da Jorge Vilda, trionfa in finale a Sydney davanti a oltre 75mila persone. In rete di Olga Carmona Garcia nel primo tempo: mancato nella ripresa il possibile 2 - 0 su ...

Spagna vince Mondiali calcio femminili, Inghilterra battuta 1-0 in finale Adnkronos

Sydney, 20 ago. (askanews) - La Spagna ha battuto l'Inghilterra per 1-0 nella finale del Mondiale di calcio donne di Australia e Nuova Zelanda, diventando così per la prima volta campione del mondo.Entrata a far parte dell'album dei ricordi la Finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile tra Inghilterra e Spagna. Nella splendida cornice dello Stadium Australia di Sydney, è stata la Spagna a trio ...