Mondiali Femminili | la Spagna è campione | Inghilterra battuta 1-0

(Di domenica 20 agosto 2023) Era davvero invincibile questa l’armata spedita in Australia e Nuova Zelanda alla conquista dei2023: lapoco fa si è laureatadel mondo dopo aver battuto l’per 1-0. Decisiva la rete messa a segno da Olga Carmona al minuto 29?. La Roja è salita quindi per la prima volta nella sua storia sul tetto del mondo., ladel mondo Olga Carmona celebra il gol del vantaggio che ha deciso la finale – Crediti foto: FIFA WOMEN’S WORLD CUP FACEBOOKColl fa suo il pallone dell’ultimo calcio d’angolo battuto dall’: non lo mollerà mai più. Dopo 13 lunghissimi minuti di recupero, a cui se ne è aggiunto uno supplementare, la ...

SYDNEY (AUSTRALIA) - La Spagna vince i2023 . Nella cornice dello Stadium Australia, con quasi 80mila spettatori sugli spalti, le spagnole battono 1 - 0 l'Inghilterra in finale grazie alla rete di Carmona ...Buoni risultati anche per lo sport su Rai 2, con le dirette deidi atletica leggera e della partita dell'Italia agli Europeidi pallavolo. La prima serata del 19 agosto: vince ...... Gianmarco Tamberi conquista la qualificazione alla finale del salto in alto aidi ... Qualificazione alla semifinale e record italiano nei 100 mper Zaynab Dosso. L'azzurra nella sua ...

Spagna-Inghilterra oggi in finale ai Mondiali femminili, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Sport Fanpage

Le inglesi sparite dal campo dopo il gol subito La Spagna è campione del mondo femminile di calcio. Ha battuto in finale l’Inghilterra per 1-0. La finale dei mondiali femminili si tinge d’Europa. Dopo ...Spagna campione del mondo! Battuta l'Inghilterra, la finale del Mondiale donne a Sidney viene decisa da un diagonale di Carmona, attaccante del Real Madrid, al 29'. Inglesi in forcing per tutta la ...