Mondiali donne | 1 - 0 all' Inghilterra | Spagna campione

La Spagna ha vinto idi calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda, battendo 1 - 0 l'Inghilterra nella finale a Sydney, davanti a oltre 75mila persone. La nazionale iberica, guidata da Jorge Vilda, si è ...Battuta l'Inghilterra 1 - 0 in finale con gol di Carmona SYDNEY (AUSTRALIA) - La Spagna si laurea campione del mondo per la prima volta nella storia. Nella finale dei2023 di calcio femminile le spagnole hanno battuto 1 - 0 l'Inghilterra. Allo Stadium Australia di Sydney decide il gol di Olga Carmona al 29' del primo tempo. Anche per le inglesi di trattava ...E proprio oggi Sarina Wiegman raggiunge un record: è la prima Ct ad agguantare due finaliconsecutivi con due squadre diverse, prima con l'Olanda quattro anni fa e ora con l'Inghilterra. Il ...

Mondiale donne: la Spagna è campione del Mondo, Inghilterra ko - Sportmediaset Sport Mediaset

La Spagna femminile è per la prima volta campione del Mondo. Alla loro terza partecipazione alla kermesse iridata, le spagnole hanno battuto nella finale di ...Ha battuto in finale l’Inghilterra per 1-0. La finale dei mondiali femminili si tinge d’Europa. Dopo la clamorosa eliminazione degli Stati Uniti agli ottavi, la supremazia della squadra a stelle e ...