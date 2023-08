Mondiali di atletica | Tamberi e Fassinotti volano in finale nel salto in alto

BUDAPEST (UNGHERIA) - Una grande gioia e un'immensa delusione aidileggera che si stanno svolgendo a Budapest. Ludovica Cavalli ha infatti conquistato la finale dei 1500 metri. L'azzurra si è piazzata sesta nella prima semifinale con il tempo di ...Due gare consecutive senza infortunio sono probabilmente il massimo a cui poteva aspirare Marcell Jacobs da questidiin corso a Budapest . Reduce da un infortunio grave, il campione olimpico in gara non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 100 metri: pur avendo migliorato il tempo fatto ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Saranno due gli azzurri che prenderanno parte alla finale del salto in alto ai Mondialidileggera che si stanno svolgendo a Budapest . Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti si sono infatti qualificati per la finale, eliminato, invece, il terzo azzurro in gara, Stefano Sottile ...

Ancora un medaglia iridata. Nonostante tutto. Nonostante una brutta caduta a metà gara che ha rischiato di compromettere tutto. Nonostante l'invito del suo entourage a smettere con la pratica agonisti ...Marcell Jacobs non correrà la finale dei 100 ai Mondiali di atletica a Budapest. Il campione olimpico ha mancato la qualificazione correndo la sua semifinale in 10"05, quinto tempo.