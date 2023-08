Mondiali di atletica | Palmisano è medaglia di bronzo nella 20 km di marcia

(Di domenica 20 agosto 2023) Budapest – Antodi20 km diaidileggera di Budapest 2023 e secondaper l’Italia dopo l’argento centrato ieri sera da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Sei anni dopo Londra 2017, la campionessa olimpica di Tokyo sale sul podio iridato chiudendo in 1h27i26. Oro alla spagnola Maria Perez (1h26’51”), argento all’australiana Jemima Montag (1h27’16”). L’azzurra, sempre a contatto con le migliori, rischia di dover alzare bandiera bianca quando cade all’11esimo km.reagisce e torna in piena corsa, riuscendo a mantenere il controllo della situazione a 3 km dal traguardo, quando Perez strappa con l’affondo decisivo per l’oro e spezza ...

Napoli . Sibilio c'è ed è quello che conta. Aidi Budapest esordio positivo per il campione napoletano. Nei suoi 400 ostacoli ha superato la batteria con un tranquillo quarto posto in 49.50. Crono altissimo per i suoi standard ma anche il ...

A Budapest gara difficile per Daisy Osakue, ma che riesce a qualificarsi per la Finale nel lancio del disco femminile ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. Per la primatista italiana un ...(Lapresse) Nella prima giornata di Serie A di Calcio, il Napoli di Rudi Garcia batte in rimonta il Frosinone 3-1 grazie a una doppietta di Osimhen ...