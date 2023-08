Mondiali di atletica | Jacobs fuori dalla finale dei 100

BUDAPEST (UNGHERIA) - Una grande gioia e un'immensa delusione aidileggera che si stanno svolgendo a Budapest. Ludovica Cavalli ha infatti conquistato la finale dei 1500 metri. L'azzurra si è piazzata sesta nella prima semifinale con il tempo di ...Il video della semifinale dei 100 metri deidi2023 di scena a Budapest, in cui Marcell Jacobs ha concluso al quinto posto. L'oro olimpico ha stabilito il suo primato stagionale, correndo in 10.05 , ma per soli quattro ...Marcell Jacobs si ferma alla semifinale della gara regina aidi, i 100 metri. L'azzurro chiude quinto con il tempo di 10 05. Vince la semifinale lo statunitense Noah Lyles con 9 87, seguono il giapponese Abdul Hakim Sani Brown con 9 97 e il ...

Risultato super per Ludovica Cavalli: la 22enne genovese ha conquistato la qualificazione nella finale dei 1500 metri ai Mondiali di atletica di Budapest, in Ungheria. La mezzofondista azzurra, ...Ancora un medaglia iridata. Nonostante tutto. Nonostante una brutta caduta a metà gara che ha rischiato di compromettere tutto. Nonostante l'invito del suo entourage a smettere con la pratica agonisti ...