Mondiali di atletica | Antonella Palmisano vince la medaglia di bronzo nella marcia 20 km

(Di domenica 20 agosto 2023)di20 chilometri aididi Budapest. La 32enne azzurra – già campionessa olimpica a Tokyo 2021 – ha tagliato il traguardo in 1h 27’ 26”, avvoltabandiera tricolore. Davanti a lei la spagnola Maria Perez,d’oro con 1h 26 ’51”, e l’australiana Jemima Montag, argento con 1h 27’ 16”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...Seconda medaglia in poche ore per l'Italia in Ungheria. Viene dalla campionessa olimpica, a due anni dai troppi problemi fisici ...