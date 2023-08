Mondiali calcio femminile | la regina di Spagna balla in campo con le giocatrici

Letizia ha seguito la partita dalla tribuna autorita' dello stadio di Sydney con la figlia, l'Infanta Sofia, grande appassionata di. Impeccabile come al solito la mise: un tailleur rosso, ...La Coppa del Mondo difemminile 2023, la pi grande e migliore di tutti i tempi , ha generato oltre 570 milioni di dollari (circa 500 milioni di franchi, ndr.), ha dichiarato con orgoglio ...Decisivo è stato un solo gol, quello di Olga Carmona Garcia segnato nel primo tempo. La Spagna ha battuto l'Inghilterra per 1 - 0 nella finale di Sydney ed ha vinto ifemminili diche si sono disputati in Australia e Nuova Zelanda. La "Roja", guidata dal tecnico Jorge Vilda si laurea per la prima volta campione del mondo, imponendosi con carattere ...

Spagna vince Mondiali calcio femminili, Inghilterra battuta 1-0 in finale Adnkronos

Prima della finale del Mondiale donne tra Inghilterra e Spagna si era notata ... l'Infanta Sofia, grande appassionata di calcio. Impeccabile come al solito la mise: un tailleur rosso, dello stesso ...