Mondiali atletica | Jacobs eliminato dalla finale dei 100 metri | «Potevo stare a casa | ci ho messo la faccia»

(Di domenica 20 agosto 2023) Delusione per Marcell. Nonostante un buon tempo (10"05) nella semidei 100, non si riesce a qualificare per ladi Budapest. L'azzurro finisce quinto e non...

Quinto tempo in semifinale, impossibile anche il ripescaggioMarcell Jacobs non ce l'ha fatta a qualificarsi per la finale dei 100 metri aidiin corso a Budapest. Nella batteria di semifinale, il campione olimpico di Tokyo ha corso i 100 in 10 05, piazzandosi quinto: traguardo insufficiente per accedere alla finale, ...Dentro o fuori. E' l'ora della verità per Marcell Jacobs , che alle 16.35 (diretta tv su Rai, Sky ed Eurosport) sarà impegnato nella semifinale dei 100 metri aididi Budapest : passano i primi due di ciascuna semifinale (sono tre in totale), oltre ai due migliori tempi. Dopo il 10''15 della batteria , il compito non è evidentemente semplice ...

Il campione olimpico — al ritorno alle gare dopo 71 giorni di assenza — ieri era stato terzo in 10”’15 nella batteria ...La finale del salto in alto dei Mondiali di Atletica di Budapest si svolgerà martedì 22 agosto. A documentare la competizione che vedrà protagonista i due italiani Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti ...