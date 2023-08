Mondiali atletica | Jacobs eliminato dalla finale dei 100 metri | «Potevo stare a casa | ci ho messo la faccia Comunque è andata meglio di ieri»

(Di domenica 20 agosto 2023) Delusione per Marcell. Nonostante un buon tempo (10"05) nella semidei 100, non si riesce a qualificare per ladi Budapest. L'azzurro finisce quinto e non...

BUDAPEST (UNGHERIA) - Niente da fare per Marcell Jacobs che non riesce ad approdare in finale nei 100 metri aidileggera di Budapest. L'azzurro ha migliorato il suo tempo rispetto alle qualifiche correndo in 10''15, un tempo che però gli è valso solo il quinto posto. In finale l'americano ...Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti si sono qualificati per la finale del salto in alto aidileggera a Budapest. Eliminato, invece, il terzo azzurro in gara, Stefano Sottile . I giudici hanno ammesso alla sfida per le medaglie (martedì prossimo) 13 atleti, invece dei 12 ..."Clicca qui per iscriverti gratuitamente alla newsletter di Emanuela Audisio" Così sembrò 20 anni fa aididi Parigi . Lei ai blocchi dei cento metri stava lì ferma. Non sapeva dove ...

È arrivato quinto con 10 secondi e 5 centesimi, mentre la delegazione italiana a Budapest ha già vinto due medaglie ...Marcell Jacobs si ferma alla semifinale della gara regina ai mondiali di atletica, i 100 metri. L’azzurro chiude quinto con il tempo di 1005. Vince la semifinale lo statunitense Noah Lyles con 987, ...