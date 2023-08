Mondiali atletica | fuori Jacobs | niente podio per Iapichino Arriva lo stesso la seconda medaglia

(Di domenica 20 agosto 2023) Lagiornata deidiin corso a Budapest si apre subito con una nuovaper l’Italia. Intanto cresce l’attesa per. A distanza di due anni dall’inaspettato oro olimpico, Antonella Palmisano regala una nuova gioia all’Italia. L’azzurra aidiin corso a Budapest è andata a conquistare unadi bronzo che arricchisce il bottino del nostro Paese e, soprattutto, riscatta una prova maschile non eccezionale. Antonella Palmisano conquista il bronzo nella 20 km di marcia – Notizie.com – © AnsaUn terzo posto che sembrava insperato a metà gara per una caduta, ma l’azzurra è stata capace di rialzarsi, recuperare e staccare anche le diretti concorrenti per il gradino più basso del ...

Budapest 2023, la diretta della finale di salto in lungoLa seconda giornata deidileggera di Budapest ha portato in dote la seconda medaglia per l'Italia: dopo l'argento ottenuto da Fabbri nel getto del peso (sabato sera), Antonella Palmisano ha colto il bronzo ...Marcell Jacobs si ferma alla semifinale della gara regina aidi, i 100 metri. L'azzurro chiude quinto con il tempo di 10"05. Vince la semifinale lo statunitense Noah Lyles con 9"87, seguono il giapponese Abdul Hakim Sani Brown con 9"97 e il ...

LIVE Mondiali di atletica: Jacobs eliminato. Ora la Iapichino in finale La Gazzetta dello Sport

Ad un passo dalla finale. Marcell Jacobs segna il suo primato stagionale nei 100 metri ai Mondiali di atletica a Budapest, ma non basta per entrare in finale. L’italiano, campione olimpico a Tokyo, ...Risultato super per Ludovica Cavalli: la 22enne genovese ha conquistato la qualificazione nella finale dei 1500 metri ai Mondiali di atletica di Budapest, in Ungheria. La mezzofondista azzurra, ...