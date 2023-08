Mondiali atletica | delusione per Marcel Jacobs | resta fuori dalla finale dei 100

(Di domenica 20 agosto 2023) C'è ancora la staffetta in cui possiamo fare qualcosa di buono ." su Tg. La7.it -non correrà ladei 100 aidia Budapest . Il campione ...

Marcell Jacobs non correrà la finale dei 100 aidia Budapest . Il campione olimpico ha mancato la qualificazione correndo la sua semifinale in 10"05, quinto tempo. Alla finale si qualificano i primi due di ogni semifinale e i due ...Marcell Jacobs non correra' la finale dei 100 aidia Budapest . Il campione olimpico ha mancato la qualificazione correndo la sua semifinale in 10''05, quinto tempo. Alla finale si qualificano i primi due di ogni semifinali e i ...Marcell Jacobs delude dopo una prestazione poco convincente sabato: il campione olimpico non accederà alla finale dei 100 metri aidia Budapest. Nella sua semifinale, ha corso in 10 05, ottenendo il quinto tempo e non riuscendo a qualificarsi. I primi due di ogni semifinale e i due migliori tempi assoluti ...

LIVE Mondiali di atletica: Jacobs eliminato. Ora la Iapichino in finale La Gazzetta dello Sport

Ad un passo dalla finale. Marcell Jacobs segna il suo primato stagionale nei 100 metri ai Mondiali di atletica a Budapest, ma non basta per entrare in finale. L’italiano, campione olimpico a Tokyo, ...Risultato super per Ludovica Cavalli: la 22enne genovese ha conquistato la qualificazione nella finale dei 1500 metri ai Mondiali di atletica di Budapest, in Ungheria. La mezzofondista azzurra, ...