Mondiali atletica Budapest 2023 | Tamberi in finale col brivido Dosso avanti col record italiano nei 100

(Di domenica 20 agosto 2023) Con il, ma da grande campione, Gianmarcoconquista la qualificazione alladel salto in alto aidi, in corso di svolgimento a. L’oro di Tokyo 2020, come il compagno di medaglia Mutaz Essa Barshim, passa 2.14 e 2.18, riuscendo a saltare al primo tentativo la misura di 2.22 e al secondo quella di 2.25. A 2.28 sono però due gli errori e per evitare una clamorosa eliminazioneè costretto a spendere al meglio l’ultimo tentativo.anche Marco Fassinotti che supera 2.28 al secondo salto. Oltre a Barshim, percorso netto per il giapponese Ryoichi Akamatsu e l’americano JuVaughn Harrison. Qualificazione alla seminei 100 m ...

Davide Re, grazie ad una grande rimonta, si è qualificato oggi per le semifinali sui 400 metri ai Campionati2023 dileggera, in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Il trentenne atleta imperiese delle Fiamme Gialle ha corso in 4507 in batteria, ritoccando il record stagionale e ...Napoli . Sibilio c'è ed è quello che conta. Aidi Budapest esordio positivo per il campione napoletano. Nei suoi 400 ostacoli ha superato la batteria con un tranquillo quarto posto in 49.50. Crono altissimo per i suoi standard ma anche il ...Riscatto di Antonella Palmisano aididi Budapest 2023. La 32enne azzurra ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia, con una prova di carattere e lucidità. Una medaglia che arriva a due anni di distanza dal ...

(LaPresse) Il primo ministro ungherese Victor Orbán ha accolto a Budapest il presidente serbo Aleksandar Vucic. Il leader del Paese ...Su Rai 2 protagonista il grande sport con le gare della diciannovesima edizione dei Mondiali di atletica leggera in diretta da Budapest e gli Europei di pallavolo femminile. Dalle 18.37 alle 22.11 ...