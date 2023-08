Mondiali atletica Budapest 2023 | Palmisano bronzo nella 20 km di marcia

(Di domenica 20 agosto 2023) Antoè medaglia di20 km diaidileggera die seconda medaglia per l'Italia dopo l'argento centrato ieri sera da Leonardo Fabbri nel ...

Antonella Palmisano è medaglia di bronzo nella 20 km di marcia aidileggera di Budapest 2023 e seconda medaglia per l'Italia dopo l'argento centrato ieri sera da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Sei anni dopo Londra 2017, la campionessa ...... segnando inoltre un record personale, e ha condiviso con l'Agi la sua gioia Il giorno dopo la storica medaglia d'argento nel getto del peso aididi Budapest, il neovicecampione ...Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia di bronzo aidileggera a Budapest nella 20 chilometri di marcia . E' il secondo podio per l'Italia in questa edizione dei, dopo l' argento di ieri di Leonardo Fabbri nel getto del peso: ...

Atletica, sospiro Tamberi: vede il baratro ai Mondiali, poi vola in finale all'ultimo tentativo OA Sport

Tre azzurri che conquistano la finale, un record italiano, sei promozioni per le semifinali. È una bella mattinata anche allo stadio di Budapest nella seconda giornata dei Mondiali aperta dallo splend ...L'azzurro si è laureato vicecampione nel getto del peso agli Europei di Atletica, segnando inoltre un record personale, e ha condiviso con l'Agi la sua gioia ...