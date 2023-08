Mondiali atletica Budapest 2023 | Palmisano bronzo nella 20 km di marcia

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – Antoè medaglia di20 km diaidileggera die seconda medaglia per l’Italia dopo l’argento centrato ieri sera da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Sei anni dopo Londra 2017, la campionessa olimpica di Tokyo sale sul podio iridato chiudendo in 1h27i26. Oro alla spagnola Maria Perez (1h26’51”), argento all’australiana Jemima Montag (1h27’16”). L’azzurra, sempre a contatto con le migliori, rischia di dover alzare bandiera bianca quando cade all’11esimo km.reagisce e torna in piena corsa, riuscendo a mantenere il controllo della situazione a 3 km dal traguardo, quando Perez strappa con l’affondo decisivo per l’oro e spezza ...